يهدف للوصول إلى أدوات الدولة / التمرد الراهن لليمين الاستبدادي في ألمانيا وجذوره التاريخية * - رشيد غويلب

2021/10/29 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بدايات النازيين الجددلا ترتبط البداية بحدث بعينه، بل يعود الأمر إلى حد كبير إلى العمل على إحياء التقاليد النظرية، لمجموعة الأفكار الأساسية، التي ترفض مبدأ المساواة لصالح مجتمع قومي استبدادي قائم على مناهضة الليبرالية السائدة.



لقد تمت صياغة هذه الأفكار في العشرينات من القرن الماضي، إبان بدايات صعود النازية بقيادة هتلر.



والمرحلة المهمة، لبدايات الصعود الجديد في ألمانيا الغربية، أتت بعد فشل الحزب ......





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