حول المجتمع الطبقي والدولة - خليل اندراوس

2021/10/29 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس في عصرنا الحاضر تكتسب مسألة الدولة أهمية خاصة من الناحيتين النظرية والعلمية السياسية.



فالحروب الاستعمارية عالمية كانت أو محلية كاحتلال العراق وأفغانستان عجلت وشددت إلى أقصى حد سير تحول الرأسمالية الاحتكارية إلى رأسمالية احتكارات الدولة وحولت مفهوم الديمقراطية للدولة البرجوازية إلى "ديمقراطية" فاشية، وأكبر مثل على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تحول حلمها – أي الحلم الأمريكي للهيمنة والسيط ......





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