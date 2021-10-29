مفوضية ديالى تعلن مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني

2021/10/29 | 20:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ديالى، اليوم الجمعة، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني للمحطات المطعون بها في المحافظة.وذكر المكتب في بيان، أنه “تم إتمام عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة ديالى، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين والمخولين ومنظمات المجتمع المدني”.وأضاف البيان، أن “النتائج […]

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