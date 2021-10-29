2021/10/29 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن القيادي في الكتلة الصدرية حسن الكعبي، اليوم الجمعة، موافقة الحكومة على استئناف سفر العراقيين إلى الهند.وقال الكعبي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إنه “تم استحصال موافقة الحكومة ووزارتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة توافق على استئناف سفر العراقيين إلى الهند المركز الخبري الوطني.

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