المفوضية تعلن اتمام عملية العد والفرز لمحطات ديالى: مطابقة 100%

2021/10/29 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، اتمام عملية العد والفرز لمحطات ديالى، مؤكدة إنها مطابقة 100%.

وقال إعلام مكتب مفوضية ديالى في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "جرى اتمام عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة ديالى، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين والمخولين ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف ان "النتائج جاءت مطابقة 100% لنتائج العد والفرز الالكتروني المعلنة".

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