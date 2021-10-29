2021/10/29 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت واشنطن عن تمدد حالة الطوارئ الخاصة بدولة عربية.وقال الرئيس الامريكي جو بايدن في رسالة، إن السودان قطع خطوات واسعة في انتقاله نحو الديمقراطية منذ عام 2019، لكن "استيلاء الجيش على الحكومة واعتقال القادة المدنيين الآن يهدد تلك المكاسب الإيجابية".وأشار الرئيس الأميركي إلى أن" الوضع في دارفور يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".وختم بايدن رسالته بناء على ما جرى ذكره، فإن حالة الطوارئ ستبقى سارية المفعول إلى ما بعد الثالث من نوفمبر المقبل من هذا العام.وكان القائد العام للجيش السوداني أعلن، يوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تمدد حالة الطوارئ الخاصة بدولة عربية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تمدد حالة الطوارئ الخاصة بدولة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).