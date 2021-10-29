سقوط ثلاث قذائف هاون في محيط قرية بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة

2021/10/29 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تعرضت قرية في قضاء المقدادية في محافظة ديالى الى هجوم بقذائف الهاون .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قرية شوك الريم بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة تعرضت الى هجوم بثلاث قذائف هاون سقطت في محيطها دون وقوع اصابات بشرية ./انتهى

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