العثور على جثة شاب عراقي في شاحنة قرب الحدود بين ألمانيا وبولندا

2021/10/29 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان أحد الشهود قد أبلغ الشرطة في وقت سابق بشأن تهريب محتمل للبشر، وعندما وصلت الشرطة قرية شوبستال الصغيرة، القريبة من الطريق السريع "أوتوبان أيه-4" عثرت على نحو ثلاثين شخصا هبطوا للتو من شاحنة.

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