المفوضية تحسم جدلية زيادة مقاعد كتل سياسية بعد العد اليدوي

2021/10/29 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، على تصريحات بعض الكتل السياسية حول زيادة مقاعدها الانتخابية بعد العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، فيما أكدت تطابق نتائج العد اليدوي مع الإلكتروني.وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الفترة الزمنية للعد والفرز اليدوي للمحاطات المطعون بها …

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