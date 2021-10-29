المفوضية تعلن إكمال عملية العد والفرز لمحطات ديالى

2021/10/29 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المفوضيةالعلياالمستقلة_ للانتخابات/مكتب ديالى اليوم الاحد ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢١، إتمام عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة ديالى ، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين والمخولين ومنظمات المجتمع المدني ،حيث جاءات النتائج مطابقة 100% لنتائج العد والفرز الالكتروني المعلنة .

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