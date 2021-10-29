مفوضية الانتخابات: إتمام عملية العد والفرز اليدوي في ديالى بنسبة تطابق 100 بالمئة

2021/10/29 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة ديالى، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني للمحطات المطعون بها في المحافظة.

وذكر المكتب في بيان أنه تم إتمام عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بنتائجها في محافظة ديالى، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين والمخولين ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف البيان، أن النتائج جاءت مطابقة بنسبة مئة بالمئة لنتائج العد والفرز الالكتروني المعلنة سابقاً.

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