قصر باكنغهام: الأطباء نصحوا الملكة إليزابيث بالراحة في الأسابيع القليلة المقبلة

2021/10/29 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قصر باكنغهام في بيان الجمعة، إن الأطباء نصحوا ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بمواصلة الراحة لمدة أسبوعين على الأقل.

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