2021/10/29 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مسؤولون، اليوم الجمعة، أن طالبان أرسلت مبعوثا الى باكستان المجاورة لتولي مسؤولية السفارة الأفغانية هناك، بعد شهرين من استيلاء الجماعة الإسلامية المتشددة على السلطة.وتم تعيين سردار أحمد خان شكيب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبان ترسل مبعوثاً إلى باكستان لتولي مسؤولية السفارة الأفغانيّة المركز الخبري الوطني.

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