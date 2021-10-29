2021/10/29 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: To0N8uVxIGo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العد اليدوي يطابق الإلكتروني لغاية الآن .. و الصدر يوجه بغلق مقرات سرايا السلام | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العد اليدوي يطابق الإلكتروني لغاية الآن .. و الصدر يوجه بغلق مقرات سرايا السلام | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).