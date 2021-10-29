شرطة نينوى توضح حقيقة اغتيال أحد منتسبيها

2021/10/29 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الجمعة، حقيقة احد منتسبي فوج طوارئ شرطة المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لا صحة للخبر الذي تم تداوله على احد صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) حول "اغتيال احد منتسبي فوج طوارئ شرطة نينوى الرابع عشر" في منطقة دورة السواس في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

وأضافت، ان "مثل هكذا صفحات تروج اخبار امنية مزيفة هي صفحات داعشية على الجميع تشخيصها لان هدفها زعزعة الامن والاستقرار الذي تنعم به مدينتنا الحبيبة".وشددت القيادة على أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة واقصى العقوبات القانونية بحق كل شخص يروج اخبار امنية كاذبة هدفها بث الرعب والخوف في قلوب المواطنين".

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