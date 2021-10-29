المفوضية.. اتمام عملية العد والفرز لمحطات ديالى.. تطابق 100%

2021/10/29 | 20:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ديالى، الجمعة، انتهاء العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني للمحطات المطعون بها في المحافظة، مشيرا الى ان النتجية جاءت مطابقة تماما.

وذكر المكتب في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (29 تشرين الاول 2021)، أنه "تم إتمام عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة ديالى، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين والمخولين ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف البيان، أن "النتائج جاءت مطابقة بنسبة 100% لنتائج العد والفرز الالكتروني المعلنة".

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