السعودية تطرد سفير لبنان وتستدعي سفيرها في بيروت بسبب تصريحات جورج قرداحي

2021/10/29 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها في بيروت، وطلبت من السفير اللبناني لدى الرياض مغادرة البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، في أحدث تطور للخلاف بشأن تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، التي اُعتبرت "مسيئة" لكل م

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