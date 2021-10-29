2021/10/29 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إيراداتها المتحققة في تسعة أشهر، فيما أكدت تحقيق زيادة مقدارها 62 مليار دينار عن العام الماضي.وقال رئيس الهيأة عمر الوائلي للوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ: حققنا زيادة مقدارها 62 مليار دينار عن العام الماضي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: حققنا زيادة مقدارها 62 مليار دينار عن العام الماضي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: حققنا زيادة مقدارها 62 مليار دينار عن العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).