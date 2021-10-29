2021/10/29 | 21:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cujHw6X_jEs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هوشيار زيباري وزير الخارجية والمالية الاسبق ضيف #حقائق_مغيبة مع احمد العذاري) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هوشيار زيباري وزير الخارجية والمالية الاسبق ضيف #حقائق_مغيبة مع احمد العذاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).