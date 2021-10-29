احتفاء بتليسة لحبات رهاب . - حسن ابراهيمي

2021/10/29 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي عقارب الساعة انخرطت تؤجر نارا الوطن كأقدام الأمهات تدثر خراجا .الثكلى في حرب اشعلها مخاض الزمان .هلع يلف الكون فراغ يدجن معطفي نصل يشنر رائحة جبن ذرة تجنح قوام رهط النعناع للعراك كدر الماء نبع العليل يلصلص مسودة ألم العرافات الوطن في مفردات الأطفال يهاجر منجل الدلاع .جرعة اغتراب بمائدة جفت س ......





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