السودان من الثورة، إلى الانقلاب العسكري - مروان عبد الرزاق

2021/10/29 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مروان_عبد_الرزاق -١-;- الثورة الشعبية في السودان التي بدأت في "٢-;-٠-;-١-;-٨-;-" على الطاغية التاريخي، الذي حكم السودان منذ ثلاثين عاماً، تكللت بالنجاح، حيث جرى الانقلاب العسكري على البشير، في "ابريل ٢-;-٠-;-١-;-٩-;-" وأزاحت الطاغية، وأصبحت السودان أمام مرحلة جديدة، هي مرحلة الانتقال نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد اسقاط رمز الاستبداد الأول.



وتشكلت الحكومة البديلة بالمشاركة بين ال ......





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