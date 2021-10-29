توضيح من الطيران المدني بشأن اعتماد شهادة لقاح كورونا الدولية

2021/10/29 | 21:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني، الجمعة، التريث باعتماد شهادة لقاح كورونا الدولية إلى إشعار آخر.

وقالت سلطة الطيران في بيان اليوم، (29 تشرين الاول 2021)، انه "تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لمسافرينا الكرام ولجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بالتريث في الوقت الحاضر بإعتماد الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 للمسافرين العراقيين إلى خارج العراق والى إشعار آخر".

وأضاف البيان، "والإعتماد على فحص (pcr) قبل 72 ساعة من موعد المغادرة والقدوم".

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