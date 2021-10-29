المالكي يبدي رأيه ببقاء الكاظمي و الحلبوسي وصالح لدورة ثانية ‏

2021/10/29 | 21:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، جدلية بقاء الرئاسات ‏الثلاث المنتهية ولايتها لدورة ثانية في حكم العراق.‏

وقال المالكي في حديث متلفز تابعه ‏NRT‏ عربية (29 تشرين الاول 2021) "لو ‏استشرت وطلب رأيي ببقاء الكاظمي رئيساً للوزراء لطلبت تغيير الرئاسات ‏الثلاث‎"‎

وأضاف: "أنا مع تغيير جميع الرئاسات"‏

وأشار المالكي ان ‏‏"رئيس الوزراء المقبل لا (صدري قح ولا مالكي قح)"، مبينا أنه ‏‏"سيكون (عراقي ‏قح).‏‎"‎

وتابع أن "رئيس الوزراء المقبل سيكلف وفقا للسياقات القانونية الدستورية ‏وأن ‏يحظى بقناعة كل الاطراف السياسية.‏‎"‎

ورفض المالكي أن "يفرض رئيس الوزراء من هذه الكتلة أو تلك من دون ‏مراعاة ‏للاتفاق السياسي".‏

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