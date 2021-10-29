المالكي يبدي رأيه ببقاء الكاظمي و الحلبوسي وصالح لدورة ثانية ‏

وقال المالكي في حديث متلفز تابعه NRT عربية (29 تشرين الاول 2021) "لو استشرت وطلب رأيي ببقاء الكاظمي رئيساً للوزراء لطلبت تغيير الرئاسات الثلاث"
وأضاف: "أنا مع تغيير جميع الرئاسات"
وأشار المالكي ان "رئيس الوزراء المقبل لا (صدري قح ولا مالكي قح)"، مبينا أنه "سيكون (عراقي قح)."
وتابع أن "رئيس الوزراء المقبل سيكلف وفقا للسياقات القانونية الدستورية وأن يحظى بقناعة كل الاطراف السياسية."
ورفض المالكي أن "يفرض رئيس الوزراء من هذه الكتلة أو تلك من دون مراعاة للاتفاق السياسي".
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