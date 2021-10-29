2021/10/29 | 21:27 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يصدر توضيحا بشأن مقطع فيديو هستيريا ضابط في ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/29 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر توضيحا بشأن مقطع فيديو هستيريا ضابط في ميسان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر توضيحا بشأن مقطع فيديو هستيريا ضابط في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).