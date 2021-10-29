توب 5: عقوبات أمريكية جديدة على إيران.. والسعودية تقدم طلب لاستضافة

2021/10/29 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اعتراف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إدارته كانت "خرقاء" في تعاملها مع الصفقة التي حرمت فرنسا من عقود دفاع بمليارات الدولارات، إلى إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تقدم المملكة بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي في الرياض 2030، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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