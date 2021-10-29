2021/10/29 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السعودية استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.وأصدرت السعودية بيانا جاء فيه، إن التصريحات المسيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استدعاء السفير ووقف الواردات..



إجراءات سعودية رادعة ضد لبنان المركز الخبري الوطني.

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