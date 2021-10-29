أسباب فشل انقلاب البرهان - محمد مهاجر

2021/10/29 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -لقد استبان للجميع ان مغامرة البرهان هي مجرد مغامرة فاشلة قام بتنفيذها بعض العسكرييين وكتائب حزب المؤتمر الوطنى المنحل والجنجويد.



وبعد حين سيستبين للبرهان ان حلمه بحكم السودان قد تبخر.



وسيسترجع البرهان خطوات التنفيذ التي بدات بحشد الحالمين بالسلطة في قاعة الصداقة في الخرطوم.



تلك المحاولات التي كان الهدف منها شق الصف الوطنى تمهيدا للانقلاب.



على الرغم من الدعم الدبلوماسي الواضح الذى قدمه ......





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