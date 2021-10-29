تأملات في الفيزياء المعاصرة ومصير الأرض والكون المتوقعين - جواد بشارة

2021/10/29 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة تأملات في إنجازات الفيزياء المعاصرة ومصير الأرض والكون المتوقع:هل يمثل نموذج فيزياء الجسيمات في فجر الثورة العلمية؟ إنجاز علمي جديد يقربنا من القوة الأساسية أو الجوهرية الخامسة في الكون المرئي ، إلى جانب القوى الأربعة المعروفة وهي الجاذبية أو الثقافلة، الكهرومغناطيسية، والنووية القوية أو الشديدة، والنووية الضعيفة ، التي أصبح وجودها أكثر وضوحًا في مارس الماضي.



قد يسمح لنا مصادم الهادرون العملاق ......





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