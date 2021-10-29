-الحب في زمن الحرب: سنواتي مع روبرت فيسك- - محمود الصباغ

2021/10/29 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ ترجمة : محمود الصباغعندما توفي الصحفي البريطاني روبرت فيسك إثر إصابته بجلطة دماغية في مستشفى سانت فينسنت في دبلن في الثلاثين من تشرين الأول- أكتوبر من العام 2020، كنا مطلقين منذ نحو 11 عاماً ومنفصلين لمدة أطول من ذلك.



وفي العام الذي توفى فيه روبرت عدت للعيش معه على نحو ما مرة أخرى، وتقريباً بذات كثافة السنوات السابقة التي جمعتنا معاً.



وكنت قد بدأت، في الشتاء الماضي خلال فترة الإغلاق بسبب كو ......





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