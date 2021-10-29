2021/10/29 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، بتساقط أمطار رعدية في شمال ووسط البلاد.وذكر عطية في منشور على الفيسبوك تابعه “المركز الخبري الوطني”، انه “تستمر حالة عدم الاستقرار في الاجواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بأمطار رعدية شمال ووسط البلاد المركز الخبري الوطني.

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