المفوضية تعلن إتمام عد وفرز محطات محافظتين وجانب الرصافة من بغداد

2021/10/29 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إتمامها عد وفرز محطات محافظتي ميسان وديالى وجانب الرصافة من بغداد.وذكر بيان للمفوضية، أنها أتمت العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ميسان وديالى وجانب الرصافة من بغداد، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين”.وأضافت، أن “نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحافظتي ميسان وديالى والرصافة سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة، وفي السياق نفسه سيشهد يوم غد السبت عملية عد وفرز محطات جانب الكرخ من بغداد”.

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