عدم استقرار الحالة الصحية لمسؤول عراقي بارز بعد محاولة قتله 'بالسم'

2021/10/29 | 21:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الاتحاد الوطني الكوردستاني، الجمعة، الحالة الصحية لعضو المجلس السياسي الأعلى في الحزب ملا بختيار إثر تناوله مادة سمية قاتلة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد امين بابا شيخ في بيان اليوم، (29 تشرين الاول 2021)، إن "الوضع الصحي لعضو المجلس السياسي الأعلى في الحزب ملا بختيار غير مستقرة نتيجة لتسممه"، مشيرا إلى أنه "يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا".

وأضاف بابا شيخ، ان "عملية التحقيق بأسباب التسمم ستكون بعد الانتهاء من عملية الفحوصات الطبية وتشخيص أسباب التسمم فيما إذا كانت طبيعية ام بدافع اغتياله".

وفي وقت سابق، افاد مصدر مقرب من القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار، بتعرض الأخير الى محاولة اغتيال بالسم، نقل على اثرها الى مستشفيات العاصمة الالمانية برلين من اجل العلاج.

وقال المصدر لـNRT عربية، ان "الوضع الصحي تدهور بشكل مفاجئ لملا بختيار، لينقل على الفور إلى إحدى مستشفيات برلين الألمانية لمعاينة حالته،" مبينا "التقارير الطبية أظهرت تناول ملا بختيار مادة سمية قاتلة".

وبين المصدر ان "الحالة الصحية لـ (بختيار) مستقرة في الوقت الحالي وان الاطباء في برلين اكدو تعرضه الى التسمم بمادة خطيرة".

وكان اخر ظهور لملا بختيار في 18 من الشهر الجاري، عندما كان في استقبال وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي زار السليمانية.

يذكر ان بعد احداث الـ 8 من تموز الماضي، ظهرت الى الواجهة العديد من محاولات التسمم التي طالت اعضاء وقيادات في الاتحاد الوطني الكوردستاني، وطالت هذه القضايا، بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد ونجل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وكذلك ملا بختيار الشخصية الثانية التي اثبتت الفحوصات الطبية تعرضه الى تسميم.

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