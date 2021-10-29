المفوضية تعلن انتهاء العد والفرز اليدوي في ميسان وجانب الرصافة ببغداد

2021/10/29 | 21:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مفوضية الانتخابات، الجمعة، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي، للمحطات المطعون فيها، لمحافظة ميسان، وديالى، وجانب الرصافة في العاصمة بغداد، على أن تُعلن النتائج لاحقاً.

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وقال المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (29 تشرين الأول 2021): "تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢١، عن إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ميسان وديالى وجانب الرصافة من بغداد، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضافت، "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحافظتي ميسان وديالى والرصافة إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وتابعت: "في السياق نفسه سيشهد يوم غد السبت عملية عد وفرز محطات جانب الكرخ من بغداد".

أكد مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى، الجمعة، تطابق نتائج العد والفرز اليدوي، للمحطات المطعون بها، لما جاء في النتائج الإلكترونية.

ونشرت صفحة المكتب تدوينة تابعها "ناس"، (29 تشرين الأول 2021)، جاء فيها "اليوم الجمعة ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢١، إتمام عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة ديالى، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين والمخولين ومنظمات المجتمع المدني، حيث جاءات النتائج مطابقة 100% لنتائج العد والفرز الالكتروني المعلنة".

وأعلن مدير مكتب بابل الانتخابي كفاح خضري العامري، الخميس، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني للمحطات المطعون بها في المحافظة وبنسبة 100%.

وكشف العامري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الأول 2021)، عن "مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج العد والفرز الالكتروني بالنسبة للمحطات الانتخابية المطعون بها للدوائر الانتخابية الاربع في المحافظة".

وأضاف العامري أن "مفوضية الانتخابات باشرت ومنذ ساعات الصباح الاولى بعملية العد والفرز للمحطات الانتخابية البالغ عددها 170 محطة والتي تم النظر بها وفق الاجراءات الفنية وتوفر الادلة وبتوصية مجلس المفوضين، حيث تمت المباشرة بفتح المحطات وعلى قاعة الشرف في بناية الجندي المجهول ومن خلال كوادر مخصصة للغرض المذكور وبحضور واشراف بعثة الامم المتحدة وعدد من المراقبين الدوليين والمحليين وبتغطية من وسائل الاعلام المختلفة".

وأشار إلى أن "نسبة التطابق وصلت إلى 100% لجميع المحطات وبدون وجود اي اختلاف بالنتائج الاولية المعلنة".

وأكد العامري أن "محضرا رسميا سيتم تدوينه بما اظهرته تلك النتائج ويرفع الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.

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