الإمارات: اكتشاف تماثيل أثرية على هيئة شخصيات أثرية وحيوانات

2021/10/29 | 22:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة السياحة والآثار في إمارة أم القيوين بالإمارات، اكتشاف عدد من التماثيل الأثرية على هيئة شخصيات بشرية وحيوانات كالجمال والخيول، في موقع تل أبرق، الذي يعود تاريخه إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد.

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