في أول لقاء منذ أزمة الغواصات.. بايدن وماكرون يتبادلان الإشادات عشية قمة العشرين

2021/10/29 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقاء هو الأول الذي يجمعهما منذ أزمة الغواصات، عقد الرئيسان الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاءا اتسم بالودية في روما عشية انعقاد مؤتمر دول العشرين.

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