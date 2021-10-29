الاكاديمي بابا جان غفوروف بعيون الصحفي والسياسي العربي خليل عبد العزيز - تاج الدين ماردوني

2021/10/29 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_الدين_ماردوني افي عام 2018 ومن دار النشر البغدادية سطور صدرت الطبعة الأولى لكتاب الصحفي والسياسي العراقي المعروف د خليل عبد العزيز محطات من حياتي سجون اغتراب النضال.



الواضح من عنوان الكتاب أن الكاتب عاش حياة صعبة تعرض فيها إلى مشقة كبيرة، في النضال من اجل حرية بلاده، وشارك في الكثير من النشاطات السياسية لأجل مستقبل الشعب العراقي، ونيل حقوقه وحرياته.



ولد خليل عبد العزيز عام 1934 في مدينة الموصل العراقية ......





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