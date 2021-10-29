دراكيولا يبني مُجَمّعًا للسجون؛ ويُغنّي له! - محمد عبد المجيد

2021/10/29 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد منذ بدء الخليقة لم يحدث أن قام ديكتاتور دراكيولا ببناء مُجمّع سجون حيث ناهز عدد السجناء والمعتقلين في سجون مصر نصف المليون.وأمر الطاغية بإعداد أغنية مُصوّرة، هزلية، مفتعلة، سخيفة، كاذبة تمتدح في القيد الحديدي ، وتصوّر سجون مصّاص الدماء على أنها حدائق غنّاء، وجنّة الديكتاتور على الأرض الصامتة و..



الجماهير الخرساء.بائع الجزيرتين أصيب فعلا بجنون العظمة المشوب باحتقار وازدراء للشعب المضطر للغ ......





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