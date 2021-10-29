التكريم الذي يستحقه يوسف العاني بعد رحيله - سامي عبد الحميد

2021/10/29 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد نعم، فقد المسرح العراقي أحد أركانه بعد أن رحل عنه مخلفاً إرثاً غنياً ورائعاً، بل أن المسرح العربي قد خسره رائداً من رواد حركته المعاصرة .



فقد حظي العاني بمعرفة العديد من المسرحيين العرب وتقدير ابداعاته في التأليف والتمثيل المسرحي، ولذلك تم تكريمه في حياته الغنية بالعطاء والإبداع الفني من قبل ادارات المهرجانات العربية جميعاً بل حظي بتكريم الدكتور الشيخ سلطان القاسمي أمير الشارقة اعترافاً بقيمته وأث ......





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