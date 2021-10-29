العثور على جثة شاب عراقي في شاحنة.. والشرطة الألمانية تكشف ملابسات الواقعة

2021/10/29 | 22:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الشرطة الألمانية، الجمعة، على جثة شاب عراقي (32 عاما) قرب الحدود الألمانية - البولندية عند بلدة غورليتس.

وأبلغ أحد الشهود في وقت سابق الشرطة بشأن تهريب محتمل للبشر، وعندما وصلت الشرطة قرية شوبستال الصغيرة، القريبة من الطريق السريع "أوتوبان أيه-4" عثرت على نحو ثلاثين شخصا هبطوا للتو من شاحنة، وكان سائق الشاحنة المشتبه به قد فر من الموقع بالفعل.

وذكر الناطق باسم شرطة غورليتس، كاي زيبنأويغر، ان "السائق الذي تبحث الشرطة عنه رجل من أصول بولندية على ما يبدو ويبلغ من العمر اثنين وأربعين عاما".

وسجلت السلطات الألمانية زيادة في الدخول غير المشروع للبلاد من بولندا خلال الأسابيع الأخيرة.

وكثير من المهاجرين الذين تعتقلهم الشرطة الألمانية هم من العراقيين والسوريين الذين يصلون إلى بيلاروسيا، ثم يعبرون إلى بولندا قبل التوجه إلى ألمانيا أملا في تقديم طلبات لجوء هناك.

والجمعة، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن المحادثات مع العراق لوقف رحلات المهاجرين إلى بيلاروسيا كانت ناجحة، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وأضافت الوزارة أن "الأردن ألغى أيضا عددا من رحلات الطيران العارض".

وسجلت السلطات الألمانية وصول 4889 من الوافدين بصورة غير شرعية عبر بيلاروس في أكتوبر حتى الآن، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد جميع الوافدين هذا العام.

ولم يصدر بعد أي تعليق من وزارة الخارجية العراقية على تصريحات نظيرتها الألمانية.

ويتهم الأوروبيون الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، بجلب مهاجرين جوا من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى مينسك، قبل إرسالهم إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، انتقاما للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظامه.

وتقول السلطات الألمانية إن نحو 6100 مهاجر، معظمهم من الشرق الأوسط، وصلوا، حتى الآن، إلى ألمانيا عبر "طريق الهجرة" الجديد في بيلاروسيا، مرورا ببولندا، وفقا لموقع "الحرة".

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