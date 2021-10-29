المفوضية تعلن إتمام العد والفرز اليدوي لمحطات ميسان وديالى وبغداد الرصافة

2021/10/29 | 22:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الجمعة، إتمام العد والفرز اليدوي لمحطات ميسان وديالى وبغداد وجانب الرصافة من بغداد، مؤكدة على على رفع النتائج لمجلس المفوضين.

وذكرت المفوضية في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (29 تشرين الاول 2021)، انه "تم العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ميسان وديالى وجانب الرصافة من بغداد، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

واضاف، انه "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحافظتي ميسان وديالى والرصافة إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

واوضح، انه "وفي السياق نفسه سيشهد يوم غد السبت عملية عد وفرز محطات جانب الكرخ من بغداد".

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