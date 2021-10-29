اكتشاف آثار

2021/10/29 | 22:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء آثار مجموعة من التماثيل الرومانية شديدة الندرة أثناء حفرهم في موقع استعدادًا لتشييد سكة قطار فائق السرعة في إنجلترا.

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