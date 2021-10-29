المفوضية تعلن مطابقة نتائج محطات الطعون في محافظة ديالى

2021/10/29 | 22:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الجمعة، إتمام عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة ديالى.

وذكرت المفوضية في بيان، 29 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "عملية العد والفرز جرت بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين والمخولين ومنظمات المجتمع المدني".

وأكّد البيان، أنّ "النتائج جاءت مطابقة بنسبة 100% لنتائج العد والفرز الإلكتروني المعلنة".

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