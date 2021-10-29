وكالة الغذاء والدواء الأميركية تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال

2021/10/29 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعقررت وكالة الغذاء والدواء الأميركية، السماح الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأعمار من 5 سنوات الى 12 عاما.وقالت مصادر مطلعة إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من المتوقع أن تصادق اليوم الجمعة على إعطاء اللقاح المضاد لكوفيد-19 من شركة (فايزر) و (بيونتيك) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.وفقا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها ، في تقدم هام طال انتظاره على طريق مواجهة الوباء ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من حملات التطعيم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.ومن شأن التصريح الطارئ أن يقرب الولايات المتحدة خطوة واحدة من جرعات يتم توزيعها في المدارس وعيادات أطباء الأطفال والصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وقبل أن يبدأ الأطفال في تلقي اللقاح، ستجتمع أيضا اللجنة الاستشارية للتحصين التابعة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتقديم توصيات أكثر تحديدا حول من يجب أن يحصل عليه وكيفية توزيعه.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يومي 2 و 3 تشرين الثاني المقبل.

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