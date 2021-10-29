نجدة بغداد تنقذ شخصآ حاول الانتحار من اعلى جسر 14 رمضان

2021/10/29 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت نجدة بغداد، اليوم الجمعة، انقاذ شخص حاول الانتحار من على جسر 14 رمضان.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من انقاذ شخص حاول الانتحار […]

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