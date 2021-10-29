مركز الإعلام الرقمي يكشف حقيقة حظر عبارة ” الحشد الشعبي ” من منصة فيسبوك

2021/10/29 | 22:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، حقيقة حظر عبارة ” الحشد الشعبي ” من منصة فيسبوك.وذكر المركز في بيان، ان “الحشد الشعبي غير مدرج ضمن الجهات والمنظمات الارهابية او الخطيرة التي يُحظر تداولها في فيسبوك، ولكنه حذر من ان انظمة الذكاء الاصطناعي لا زالت تقوم في بعض الاحيان بعمليات حظر غير مبررة […]

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