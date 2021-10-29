2021/10/29 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بينما تستعد دول العالم للاجتماع في قمة المناخ 26 (COP26) في جلاسكو بإسكتلندا، اعتبارا من 31 أكتوبر، يفكر الباحثون في حل “لإنقاذ الكوكب”؛ فعوضا عن الاعتماد على جهد دولي مشترك للحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تبييض السحب واصطياد ثاني أكسيد الكربون..



حلول مطروحة لتعديل المناخ “صناعيا” المركز الخبري الوطني.

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