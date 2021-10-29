الأسترالي تشالمرز يحطم الرقم القياسي لـ100 م حرة داخل حوض صغير

2021/10/29 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حطم الأسترالي كايل تشالمرز الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م حرة داخل حوض صغير، وذلك في طريقه لإحراز اللقب الجمعة في الجولة الرابعة الأخيرة لهذا العام من كأس العالم للسباحة المقامة […]

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