2021/10/29 | 22:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الصدر: محمد الكعبي خارج مفاصل التيار ولا يمثلنا في وزارة الكهرباء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الصدر: محمد الكعبي خارج مفاصل التيار ولا يمثلنا في وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الصدر: محمد الكعبي خارج مفاصل التيار ولا يمثلنا في وزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).