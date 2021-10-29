داعش يستهدف من جديد الجيش العراقي في ديالى

2021/10/29 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني الجمعة، بقيام عناصر من داعش بإستهداف الجيش العراقي في محافظة ديالى.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (29 تشرين الاول 2021)، ان "قناصا من داعش استهدف كاميرا حرارية للجيش العراقي قرب ناحية قرة تبة شمال شرق ديالى".

واضاف، ان "الاستهداف اسفر عن تدمير الكاميرا الحرارية"، دون ان يوضح اي تفاصيل اخرى.

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