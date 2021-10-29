الحكيم: ضرورة استثمار مخرجات مهرجان بغداد للشباب عبر تلاقح الافكار وازالة الالتباس

2021/10/29 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الجمعة، على ضرورة استثمار مخرجات "مهرجان بغداد للشباب العربي" عبر تلاقح الافكار وازالة الالتباس، مشيرا الى اهمية وتعميد أواصر المودة والمحبة بين الجيل الواعد للوطن العربي الكريم.

وكتب الحكيم في تغريدة على تويتر، اليوم (29 تشرين الاول 2021)، انه "بإحتضانها فعاليات (مهرجان بغداد عاصمة الشباب العربي) تثبت عاصمة الحب وموئل السلام للعالم بأسره تطلعها إلى غد مشرق زاهر من جهة، وقدرتها على إقامة كبرى الكرنفالات والفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من جهة أخرى".

وأضاف، انه "فيما نرحب بهذا التجمع الشبابي العربي في بغداد الخير فإننا نشدد على ضرورة استثمار مخرجاته بالنحو الأمثل عبر تلاقح الأفكار وتبادل الرؤى وإزالة الإلتباس وتعميد أواصر المودة والمحبة بين الجيل الواعد لوطننا العربي الكريم".

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